يكشف سوبر كورة عن آخر تطورات أزمة اللاعب الهارب من نادي الأهلي

كشف سوبر كورة عن آخر تطورات أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم نادي الأهلي السابق مع القلعة الحمراء والتي اندلعت منذ عام 2017 الماضي، كما أن كوليبالي فاجأ مسئولي النادي الأهلي بالهروب والانتقال لصفوف نادي بارتيك الإسكتلندي عام 2017 قبل الانضمام لنادي النجم الساحلي التونسي في مايو الماضي.

كما أن اللاعب سليماني كوليبالي يستعد للإيقاف بشكل رسمي وفق العقوبة التي صدرت ضده بسبب هروبه من القلعة الحمراء، بعدما حددت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بالإضافة إلى أنه أكد أنه سيقوم بسداد قيمة الغرامة الموقعة عليه والتي تبلغ مليون وأربعمائة وستة وثلاثون ألف دولار قبل أن يتم توقيفه عن العمل بشكل رسمي.