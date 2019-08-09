ناو bein: مباراة ليفربول ونوريتش بث مباشر يلا شوت Yalla kora كورة ستار بدون تقطيع مشاهدة ماتش...

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مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي بث مباشر اون لاين، رابط Yalla shoot مباراة ليفربول ونوريتش سيتي مباشر كورة لايف ماتش الليفر اليوم محمد صلاح يلا شوت، ولم يبرم ليفربول خلال الميركاتو الصيفي المنتهي الخميس الماضي أي تعاقدات كبيرة، واكتفى بالمجموعة الرائعة من اللاعبين التي حازت لقب دوري ابطال أوروبا الموسم الماضي وجاءت في وصافة البريميرليغ خلف السيتي بنقطتين فقط، ويعول ليفربول بقوة على خدمات النجم المصري محمد صلاح في خط الهجوم.

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