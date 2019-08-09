تطور جديد في صفقة انتقال ناصر ماهر لسموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

علم الخليج 365 أن صفقة انتقال لاعب الفريق بالنادي الأهلي ناصر ماهر إلى نادي سموحة متوقفة بسبب الاختلاف على المقابل المادي.

وكان محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أعلن في تصريحات الخليج 365، أمس الخميس، أن ناصر ماهر سينتقل للفريق السكندري لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وشهد مران الأهلي اليوم الجمعة مشاركة ناصر ماهر في إطار استعدادات الفريق الأحمر لمباراة إطلع بره بطل جنوب السودان والتي من المقرر أن تقام مساء الأحد المقبل في إطار ذهاب دور الـ64 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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وشارك صاحب الـ22 عامًا في 23 مباراة مع الأهلي في الموسم المنقضي بمسابقة الدوري بجانب عشر مباريات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وسبق وأن خاض ناصر ماهر تجربة على سبيل الإعارة مع فريق سموحة خلال موسم (2017 - 2018) قبل أن يقرر حسام البدري المدير الفني الأسبق للأهلي إعادة اللاعب من جديد.

جدير بالذكر أن ناصر ماهر لم يتواجد في قائمة الأهلي الأفريقية والتي أعلن عنها الأوروجوياني مارتن لاسارتي حيث شهدت القائمة تواجد 26 لاعبًا.