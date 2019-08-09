أبرزها إيقاف اللاعب طوال البطولة.. "كاف" يُجري تعديلات على لائحة بطولاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إجراء عدد من التعديلات على لائحة مسابقات الكاف تخص إيقاف اللاعبين بالإضافة إلى إقامة المباريات خارج العواصم.

وأرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خطابًا إلى الاتحادات الأهلية يضم عدد من التعديلات على لائحة المسابقات (دوري أبطال إفريقيا -كأس الكونفدرالية).

وجاء في خطاب الكاف ما يلي:

- سيتم إيقاف اللاعبين بعد الحصول على 3 بطاقات صفراء وليس بطاقتين.

- البطاقات الصفراء والتي لا تؤدي إلى الإيقاف سيتم رفعها عقب دور المجموعات.

- سيكون هناك عقوبات في حال تكرار الانتهاك من جانب اللاعبين فيما يخص الحصول على بطاقة حمراء وثلاث بطاقات صفراء أو طردين.

- حصول اللاعب على 3 بطاقات حمراء أو 9 بطاقات صفراء تعني أن هذا اللاعب سيتم إيقافه طوال فترة البطولة.

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كما أعلن الكاف عن عدد من الأمور خاصة بمكان إقامة المباريات جاءت كالآتي:

اللعب خارج العاصمة سيكون وفقًا لعدد من الأمور:

- أن يتم اختيار الملعب بواسطة الكاف.

- أن تكون حالة الملعب جيدة.

- أن يكون هناك إضاءة جيدة تُساعد في عملية النقل التلفزيوني للمباريات التي تقام ليلاً,

- أن يكون هناك طرق جيدة بين العاصمة وهذا الملعب على أن تكون المسافة أقل من 200 كيلومتر.

وتجدر الإشارة إلى أن الأهلي والزمالك سيشاركان بدوري أبطال إفريقيا، فيما سيشارك بيراميدز والمصري في كأس الكونفدرالية.