الزمالك يمنح جنش عقد 5 مواسم ويرفع راتبه لمرتبة الفئة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ مصرواي:
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك منح اللاعب محمود جنش عقداً جديداً يمتد لخمسة مواسم مقبلة بداية من الصيف الجاري وحتى 2024 مكافأة للاعب على ما قدمه في الموسم الماضي.
ولعب جنش أساسياً في الموسم الماضي بعد رحيل الحارس الأول أحمد الشناوي إلى صفوف بيراميدز، وانضم إلى منتخب مصر قبل أن يتعرض لإصابة في التدريبات تبعده لعدة أشهر.
وأكد مصدر لـمصراوي أن الزمالك سيمدد عقد جنش لثلاثة مواسم تضاف إلى الموسمين في العقد الحالي ليرتبط الحارس مع النادي الأبيض حتى صيف 2024.
وقرر النادي الأبيض تعديل عقد لاعبه مالياً ووضعه ضمن لاعبي الفئة الأولى ليحصل على أعلى مرتب ممكن في الفريق والذي يصل إلى 12 مليون جنيه.
وستعقد الإدرة البيضاء جلسة تجديد العقود مع الحارس جنش بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك رغم تعاقد النادي الأبيض مع الثنائي محمد عواد ومحمد أبو جبل في مركز حراسة المرمى.
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