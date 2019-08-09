محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: انضم البلجيكي ايدين هازارد لأساطير نادي ريال مدريد، بعدما اعلن النادي الإسباني عن منح اللاعب الجديد رقم 7. ونشرت صحفية آس الإسبانية تقريرا، عن قمصان فريق ريال مدريد قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، والتي ظهر خلالها هازارد بالرقم 7 بدلا من ماريانو دياز. وأكدت ان الموقع الرسمي لريال مدريد أعلن عن رقم قميص هازارد ليكون 7 بدلا من دياز، المقرر أن يرتدي الرقم 24. وبعد تلك الخطوة سيصبح هازارد الوريث لرقم حمله قبله البرتغالي كريستيانو رونالدو، أبرز من دافع عن هذا الرقم مع ريال مدريد، قبل رحيله إلى يوفنتوس الإيطالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هازارد يرث قميص كريستيانو رونالدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.