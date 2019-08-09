الانتاج الحربي لمصراوي: مؤمن زكريا رحب للعودة لنا ولكن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:
أكد خالد مهدي مدير الكرة بفريق الانتاج الحربي أن مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي رحب بالعودة للنادي مرة اخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ولكن في حالة رغبة الأهلي في إعارته.
وأشار مهدي في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أنه تحدث مع مؤمن زكريا للانضمام للانتاج الحربي لاستعادة مستواه الفني في الموسم المقبل.
واضاف أن مؤمن رحب بالعودة ولكن طلب مهلة لمعرفة مصيره مع الأهلي مؤكدا أن في حالة رغبة الأهلي في إعارته سنكون الخيار الاول بالنسبة له في مصر.
وتابع أنه سيتحدث مع اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة لمعرفة ما وصل له في مصيره مع الأهلي.
واتم أن الانتاج الحربي لم يدخل في مفاوضات رسمية مع الأهلي حتى الآن في انتظار معرفة مصير مؤمن ورغبته في المقام الأول وبعد ذلك المفاوضات مع الأهلي.
واختتم تصريحاته قائلا أن علاقة الأهلي مع الانتاج الحربي جيدة وهناك تعاون مشترك بيننا.
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