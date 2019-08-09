باريس سان جيرمان يمدد تعاقده مع “إي إيه سبورتس”

مدد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وشركة (إي إيه سبورتس) لتطوير الألعاب عقدهما اليوم الجمعة حتى 2024.

ويرتبط الطرفان بعقد معا منذ عام 2011، وبعد التمديد سيعمل الطرفان معاً لإدراج عناصر بي إس جي الجديدة في لعبة (فيفا 20) التي ستقدم محتوى أكثر واقعية للمستخدمين.

وسيسمح هذا الأمر أيضاً بخلق محتويات رقمية جديدة وتنفيذ أحداث ذات طابع دولي خلال الموسم الرياضي.

وقال النادي في بيان إن “هذا التعان يمثل وسيلة للاقتراب من مشجعيه”، واصفاً الشركة بأنها “احد أهم شركاء الفريق”.