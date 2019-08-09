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بالصور.. ريال مدريد يمنح رقم 7 لهازارد و16 لرودريغيز

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Alaa Ali 0 تبليغ

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أعلن اليوم الجمعة، عن القمصان المؤقتة للفريق الأول للموسم المقبل حتى الثاني من سبتمبر(أيلول)، ومنح البلجيكي إيدين هازارد رقم 7 الذي كان يرتديه راؤول وكريستيانو رونالدو، ومنح الكولومبي خاميس رودريغيز رقم 16.

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وكان المهاجم الدومنيكاني ماريانو دياز يرتدي رقم 7 الموسم الماضي وسيرتدي 24.

ويعد هازارد أقوى صفقات الريال هذا الصيف بعد ضمه من الإنجليزي.

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وكانت المفاجأة في منح رقم قميص لخاميس رودريغيز العائد بعد عامين من الإعارة لبايرن ميونخ رغم الشائعات الكثيرة عن احتمال رحيله عن الفريق وسيرتدي رقم 16.

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وحول باقي الصفقات الجديدة، سيرتدي الصربي لوكاس يوفيتش رقم 18 والبرازيلي ايدر ماليتو رقم 3 والفرنسي فيلاند مندي رقم 23 والبرازيلي رودريغو رقم 27.

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ولم يظهر الياباني تاكيفوسا في القائمة، حيث تم تسجيله في فريق الشباب، كما أنه قد تتم إعارته الموسم المقبل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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