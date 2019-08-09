بالصور.. ريال مدريد يمنح رقم 7 لهازارد و16 لرودريغيز

أعلن ريال مدريد اليوم الجمعة، عن القمصان المؤقتة للفريق الأول للموسم المقبل حتى الثاني من سبتمبر(أيلول)، ومنح البلجيكي إيدين هازارد رقم 7 الذي كان يرتديه راؤول وكريستيانو رونالدو، ومنح الكولومبي خاميس رودريغيز رقم 16.

وكان المهاجم الدومنيكاني ماريانو دياز يرتدي رقم 7 الموسم الماضي وسيرتدي 24.

ويعد هازارد أقوى صفقات الريال هذا الصيف بعد ضمه من تشيلسي الإنجليزي.

Advertisements

وكانت المفاجأة في منح رقم قميص لخاميس رودريغيز العائد بعد عامين من الإعارة لبايرن ميونخ رغم الشائعات الكثيرة عن احتمال رحيله عن الفريق وسيرتدي رقم 16.

وحول باقي الصفقات الجديدة، سيرتدي الصربي لوكاس يوفيتش رقم 18 والبرازيلي ايدر ماليتو رقم 3 والفرنسي فيلاند مندي رقم 23 والبرازيلي رودريغو رقم 27.

ولم يظهر الياباني تاكيفوسا في القائمة، حيث تم تسجيله في فريق الشباب، كما أنه قد تتم إعارته الموسم المقبل.