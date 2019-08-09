بالصور.. ريال مدريد يمنح رقم 7 لهازارد و16 لرودريغيز

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أعلن ريال مدريد اليوم الجمعة، عن القمصان المؤقتة للفريق الأول للموسم المقبل حتى الثاني من سبتمبر(أيلول)، ومنح البلجيكي إيدين هازارد رقم 7 الذي كان يرتديه راؤول وكريستيانو رونالدو، ومنح الكولومبي خاميس رودريغيز رقم 16.
وكان المهاجم الدومنيكاني ماريانو دياز يرتدي رقم 7 الموسم الماضي وسيرتدي 24.
ويعد هازارد أقوى صفقات الريال هذا الصيف بعد ضمه من تشيلسي الإنجليزي.
وكانت المفاجأة في منح رقم قميص لخاميس رودريغيز العائد بعد عامين من الإعارة لبايرن ميونخ رغم الشائعات الكثيرة عن احتمال رحيله عن الفريق وسيرتدي رقم 16.
وحول باقي الصفقات الجديدة، سيرتدي الصربي لوكاس يوفيتش رقم 18 والبرازيلي ايدر ماليتو رقم 3 والفرنسي فيلاند مندي رقم 23 والبرازيلي رودريغو رقم 27.
ولم يظهر الياباني تاكيفوسا في القائمة، حيث تم تسجيله في فريق الشباب، كما أنه قد تتم إعارته الموسم المقبل.
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