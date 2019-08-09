ميسي يفوز بجائزة أفضل هدف من “يويفا”

فاز مهاجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بجائزة هدف الموسم التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، عن الهدف الذي سجله من ركلة مباشرة في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا التي فاز بها فريقه على ليفربول الإنجليزي بثلاثية نظيفة.

وفي مباراة الإياب، قلب “الريدز” الطاولة على “البرسا” وفاز عليه برباعية بيضاء ليتوج بعدها بلقب “التشامبيونز ليغ”.

وجاء مهاجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، في المركز الثاني بالهدف الذي هز به شباك مانشستر يونايتد في السابع من نوفمبر(تشرين الثاني) 2018 في سان سيرو.

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أما المركز الثالث، فكان من نصيب البرتغالي دانيلو عن هدف التعادل أمام صربيا في 25 مارس(آذار) 2019 في لشبونة.

وفي التصويت الشعبي الذي أجري عبر الإنترنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة، اختار المشاركون بين 10 لاعبين بموسم 2018-2019 تم اختيارهم من قبل لجنة تحكيم مشكلة من مدربين ولاعبين دوليين.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يحصد فيها “البرغوث” الأرجنتيني هذه الجائزة، بعدما حصل عليها في موسمي 2014-2015 و2015-2016.