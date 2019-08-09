بالصور.. أستقبال حافل لمنتخب مصر للأولمبياد الخاص بعد العودة بذهبية كرة القدم

احتشد أهالى أبطال مصر للأولمبياد الخاص في مطار القاهرة لاستقبال أبنائهم أصحاب الميدالية الذهبية وكأس البطولة الدولية للأولمبياد الخاص لكرة القدم والتي اقيمت بالهند خلال الفترة من ٣ حتي ٦ أغسطس الجاري.
وفور وصول البعثة، آستقبلهم الأهالى بالزغاريد وهتافات "أبطال مصر اهم... وتحيا مصر "، ووقفوا لالتقاط الصور التذكارية معهم مع الميداليات التى حملوها، معبرين عن سعادتهم بإنجاز أبنائهم .
وتشكلت البعثة من ١٢ عضورئيس الأولمبياد الخاص المصري ورئيس البعثة والمدير الفني والمدرب و٨ لاعبين من الأولمبياد الخاص المصري في كرة القدم. يضم المنتخب المصري للأولمبياد الخاص اللاعبين أشرف محمود، مصطفي محمود، محمد سنوسي، محمد علاء، محمود جمال، أحمد رضا، عمر سيف الإسلام، فتحي طارق.
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