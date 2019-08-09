محمد صلاح يتصدر قائمة الاعبين الاجانب في الدوري الانجليزي

واصل محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي بتالقه ليكون بذلك ضمن قائمة اغله الاعبين الاجانب بالدوري الانجليزي خلال الموسم الحالي . كشفه موقعه ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في إحصائيات اللاعبين ان الدولي المصري يتصدر قائمة الاعبين الاجانب من القمية التسويقيه حيث تصل القيمة التسويقيه لى محمد صلاح نجم يتصدر قائمة الاعبين الاجانب من القمية التسويقيه حيث تصل القيمة التسويقيه لى محمد صلاح نجم ليفربول الي 150 مليون يورو ليكون بذلك متصدر الترتيب، ويحتل المركز الثاني البلجيكي كيفين دي بروين لاعب فريق مانشستر سيتي الانجليزي وتبلغ القيمة التسويقيه له 130مليون يورو بينما يحتل المركز الثالث السنغالي ساديو ماني والذي تصل قيمة التسويقيه الي 120مليون جنيه وفي المرتبه الاخيره يحل نجولو كانتي لاعب تشيلسي رابعاً بـ 100 مليون يورو

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