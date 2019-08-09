اعلن نادي اياكس امستردام الهولندي عبر موقعه الرسمي انتقال لاعبه الدنماركي لاسه شونه الي صفوف فريق جنوي الايطاالي . مقابل 18مليون يورو ، بعقد يمتد لمدة موسمين مع الفريق مع وضع بند يتيح تمديد لموسم اضافي والجدير بالذكر ان النجم الدنمارك يلعب في الفريق الهولندي منذ موسم 2012وشارك مع اياكس في 287مباراة وحقق لقب الدوري ثلاثة مرات والكاس مره واحد واستطاع ان يسجل 67هدف خلال مشوار مع الفريق في الفريق الهولندي منذ موسم 2012وشارك مع اياكس في 287مباراة وحقق لقب الدوري ثلاثة مرات والكاس مره واحد واستطاع ان يسجل 67هدف خلال مشوار مع الفريق

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميا لاسه شونه ينضم الي جنوي الايطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.