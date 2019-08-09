حكيم زياش يمدد تعاقد مع اياكس

اعلن نادي اياكس الهولندي عن تمديد عقد النجم الدولي المغربي حكيم زياش لمدة ثلاثة مواسم يستمر حتي عام 2022 . ليقطع بذلك الطريق علي العديد من الاندية التي رغبه في ضمه خلال المركاتو الصيف ويفضل البقاء ضمن صفوف فريقه والذي حقق الموسم الماضي الدوري والكاس من الاندية التي رغبه في ضمه خلال المركاتو الصيف ويفضل البقاء ضمن صفوف فريقه والذي حقق الموسم الماضي الدوري والكاس والجدير بالذكر ان حكيم زياش قبل التجديد كان يستمر مع الفريق حتي صيف 2021 وخلال الموسم المنتهي شارك حكيم في في 49 مباراة في جميع المسابقات وسجل 21 هدفا و صنع 24 آخرين.

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