اقترب النجم الكرواتي إيفان بيريشيتش من الانضمام الي صفوف بايرن ميونخ الالماني خلال الانتقالات الصيفة الحالية . كشفت شبكة سكاي اسبورت الالمانية ان فرضية انتقال بيريسيتش إلى البايرن تصبح ملموسة بشكل متزايد. الإتصالات مستمرة بين الناديين. فرضية انتقال بيريسيتش إلى البايرن تصبح ملموسة بشكل متزايد. الإتصالات مستمرة بين الناديين. واشارت الشبكه الصيغة إعارة مع أحقية الشراء بـ 30 مليون. ويعرف الاعب إيفان بأنه لم يعد جزءً من خطط المدرب كونتي. والجدير بالذكر ان سوق الانتقالات في الدوري الالماني و الايطالي ينتهي في 2ستمبر المقبل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيفان بيريشيتش يقترب من الانضمام الي صفوف بايرن ميونخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.