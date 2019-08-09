لوكاس مور يمدد تعاقد مع توتنهام هوتسبير

اعلن نادي توتنهام هوتسبير الانجليزي تجديد عقد النجم البرازيل لوكاس مورا .

وقال النادي عبر موقعه الرسمي ان لاعبه وافق علي تمديد تعاقد مع

الفريق حتى عام 2024 . ليستمر ضمن صفوف الفريق لمدة خمس مواسم، حتى عمر الـ31

لوكاس مورا انضم إلى توتنهام في يناير 2018 قادمًا من باريس سان جيرمان، وشارك في 60 مباراة بجميع المسابقات مسجلًا 16 هدفًا.

والجدير بالذكر ان عقد لعبه كان يمتد حتي يمتد حتى موسم 2023.