تعاون بين وزارة الشباب ولجنة الاتحاد الافريقي في تنفيذ اوسكار من اجل الابداع الافريقي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية عن الاتفاق بين الوزارة ولجنة الاتحاد الافريقي للتعاون في تنفيذ فعاليات الابداع الافريقي في مجال الابداع.

الشباب الافارقة من بلدان الاتحاد الافريقي, والذي سينظم خلال الفترة من 1-10 ايلول / سبتمبر 2019, جمهورية مصر العربية, بالتعاون مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقي و اسوان عاصمة الشباب الافريقي.

وقالت لجنة الاتحاد الافريقي ان

اوسكار للابداع الافريقي يتماشى مع دعم مبادرة مليون مبدع بحلول عام 2021, والتي تهدف الى الاستثمار بشكل مباشر في الشباب الافريقي, وتوفر فرصة للشباب الافارقة في عدة مجالات ايضا لبناء ودعم الشباب الافارقة لتسخير امكانياتهم.

يهدف اوسكار الى تسليط الضوء على ابداع الشباب الافريقي, وتشجيع

ودعم المواهب الافريقية, ومواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها مختلف الثقافات والفنون الافريقية, واثراء روح المنافسة بين الشباب الافارقة في مختلف مجالات الابداع, والاهتمام بتنشيط الشباب الافريقي. والانشطة الثقافية للشباب في البلدان الافريقية, بالاضافة الى تعزيز روابط الصداقة.

و تشهد جوائز الاوسكار على مدى عشرة ايام مسابقة الشباب الافارقة في مجالات الافلام القصيرة, والرسوم المتحركة, والموسيقى, والتغني المنفرد, واللعب المنفرد, والتصوير, والرسم, بالاضافة الى الرسوم المتحركة والاعمال الفنية كلها باشراف خبراء اوسكار.