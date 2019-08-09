فوز ناشئو وناشئات التنس بوادي دجلة على هليوبوليس في دوري التنس

حقق ناشئو وناشئات وادي دجلة للتنس الأرضي تحت 14 - 16 سنة فوزاً مستحقاً على فريق نادي هليوبوليس في المبارايات التي أقيمت على ملاعب النادي بالمعادي بنتيجة 3-0. على فريق نادي هليوبوليس في المبارايات التي أقيمت على ملاعب النادي بالمعادي بنتيجة 3-0. جاء ذلك في إطار منافسات بطولة الدوري العام للتنس ناشئين، ويستعد الفريق للجولة القادمة.

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