وزارة الشباب والرياضة تنظم مبادرة لتنشيط السياحة في واحة سيوة

نظمت الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الدولة لشئون البيئة واتحاد الملاحة الرياضية المرحلة الثانية من المبادرة الشبابية "أكتشف مصر 2030" لتنشيط السياحة البيئية لفريق "إيجي كامب" في واحة سيوه.

واشتمل اليوم الأول من الجولة التي استمرت علي مدار أربعة أيام زيارة عدد من المعالم الآثرية في الواحة وعلي رأسهم جبل الدكرور ومعبد التنبؤات

"قاعة تتويج الأسكندر.

وقام المرشد السياحي المصاحب للفريق بشرح الخلفية التاريخية لهذه الأماكن للطلائع، موضحا لهم ما مثلته هذه المعابد من أهمية كبري في العصور القديمة.

Advertisements

وتقام فعاليات المبادرة فى الهواء الطلق والمنشئات والميادين ذات الوجه الحضارى والطابع السياحى والتاريخى والثقافى بانحاء الجمهورية المختلفة.

وتستهدف المبادرة إلقاء الضوء علي

المحميات الطبيعية والمنشئات السياحية داخل جمهورية مصر العربية من خلال استقطاب 2500 مشارك من (الطلبة والطالبات المصريين والاجانب بالمراحل الدراسية المختلفة) في رحلات منظمة ومن المتوقـع ، ان يصل عدد المشاهدين الي اكثر من 2مليون مشاهد .

وتهدف ادارة المبادرة الى تقديـم العديد من البرامج المستحدثـة ، والعمل على التوثيق والسويق الجيد على مواقع التواصل الاجتماعى ، مما تجعل مـن المناطـق السياحية البيئيئة مقصدا سياحيا عربيا وأجنبيا من خلال خطة لجذب السائحين الأجانب.