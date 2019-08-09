الأهلي ينعي والد صلاح محسن

نعى مجلس ادارة النادي الأهلي برئسة محمود الخطيب، وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي وقطاعات النادي الرياضية ببالغ الحزن والأسى والد صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

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