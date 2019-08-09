اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش بث مباشر يلا شوت Kora online liverpool كورة لايف بث مباشر ليفربول Yalla live جودة متعددة

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مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي بث مباشر يلا شوت، للاستمتاع عبر كورة أون لاين، عندما يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول نظيره نوريتش سيتي، على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز.

مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي حصريًا KORA ONLINE، حيث يستهل ليفربول مشواره ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بمواجهة نوريتش الصاعد حديثًا للدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يبدأ الريدز المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: أليسون بيكر

في الدفاع: آرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون

في الوسط: ميلنر، فابينيو، هندرسون

في الهجوم: ماني، فيرمينيو، محمد صلاح.

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بينما من المنتظر أن يدفع نوريتش سيتي بالتالي:

في حراسة المرمى: تيم كرول

في الدفاع: جمال لويس، بين جودفري، كريتسوف زيمرمان، ماكس أروزن

في الوسط: ماريو فرانشيش، كيني ماك لين، أونيل هيرنانديز، ماركو شتيبرمان، إميليانو بوينديا

في الهجوم: تيمو بوكي.

ويعول الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز على ثلاثي الهجوم الناري المتمثل في المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي فيرمينيو، بث مباشر CoolKora.

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