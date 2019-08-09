رياضة | توريس يرشح ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توريس يرشح ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر لاعب ساجان توسو الياباني، الإسباني فرناندو توريس، أن فريقه السابق ليفربول، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، سيفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز (البريميير ليج) هذا الموسم.

وقال توريس الذي لعب لـ"الريدز" بين 2007 و2010: "أشعر أن ليفربول يريد حقاً الفوز بالبريميير ليج، إنهم سعداء بالفوز بالتشامبيونز، ولكنهم يريدون البريميير ليج؛ إنهم يفكرون في الخطوة التالية".

وحول تشيلسي، الذي فاز معه بدوري أبطال أوروبا في موسم 2012، اعتبر أن زميله السابق في الفريق ومدرب البلوز الحالي فرانك لامبارد قطعة مهمة في مستقبل النادي اللندني.

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وقال: "حين تعرف لامبارد، ستعرف إنه ذكي للغاية، ودائماً ما يحلل كل شيء، حتى حين كان لاعباً، كنت أنظر إليه وأقول: هذا النوع سيكون مدرباً، لامبارد لديه حب لتشيلسي، أنا متيقن بأن ما سيفعله سيكون جيداً".

وأضاف: "تشيلسي جلب مدرباً دون خبرة كبيرة، ولكن أحياناً تحتاج للحب من أجل تحقيق شيء، ولامبارد لديه هذا الحب لتشيلسي".

وعلى الرغم من خروج هازارد وحظر ضم لاعبين في هذا الموسم، أكد توريس أن النادي اللندني سيظل خاضعاً "لمستوى عال من تطلبات الجماهير" وأشاد توريس أيضاً بمدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، وقال: "أنا معجب كبير بجوارديولا، يحسن فرقه قبل أن يعرف المنافسون ما يفعلون"، مشيراً إلى أن هذا هو ما يفعله المدرب الإسباني "المميز للغاية".

وأكد أن "الجميع سيكونوا مستعدين لمواجهة سيتي العام الماضي، ولكن حين يفعلون ذلك، سيجدون أنفسهم في ملاقاة فريق مختلف تماماً".