رياضة | استقبال حافل لمنتخب مصر للأولمبياد الخاص بعد حصده ذهبية كرة القدم بالهند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقبال حافل لمنتخب مصر للأولمبياد الخاص بعد حصده ذهبية كرة القدم بالهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتشد العشرات من أهالى أبطال مصر للأولمبياد الخاص فى مطار القاهرة لاستقبال أبنائهم أصحاب الميدالية الذهبية وكأس البطولة الدولية للأولمبياد الخاص لكرة القدم والتي اقيمت بالهند خلال الفترة من ٣ حتي ٦ أغسطس الجاري.

وفور وصول البعثة، آستقبلهم الأهالى بالزغاريد وهتافات "أبطال مصر اهم... وتحيا مصر "، ووقفوا لالتقاط الصور التذكارية معهم مع الميداليات التى حملوها، معبرين عن سعادتهم بإنجاز أبنائهم .

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وتشكلت البعثة من ١٢ عضوا، وهم رئيس الأولمبياد الخاص المصري ورئيس البعثة والمدير الفني والمدرب و٨ لاعبين من الأولمبياد الخاص المصري في كرة القدم.

يضم المنتخب المصري للأولمبياد الخاص اللاعبين أشرف محمود، مصطفي محمود، محمد سنوسي، محمد علاء، محمود جمال، أحمد رضا، عمر سيف الإسلام، فتحي طارق.