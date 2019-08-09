رياضة | ماركا: نهاية حُلم زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماركا: نهاية حُلم زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، بضرورة التعاقد مع بزل بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد إلا أن حلم "زيزو" قد لا يتحقق هذا الصيف في ظل تمسك إدارة النادي الانجليزي ببقاء اللاعب.

وقال كارلوس كاربيو، نائب مدير ماركا الإسبانية، أن كل شيء يُشير إلى نهاية حُلم زيدان بالتعاقد مع بوغبا والفريق الآن يعمل على تحقيق حُلم بيريز بالتعاقد مع نيمار.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أشارت إلى نادي باريس سان جيرمان قد عرض خدمات نيمار على ريال مدريد، حيثُ لا تريد الإدارة الباريسية أن ينتقل البرازيلي إلى برشلونة.

وأوضحت التقارير أن نيمار يريد برشلونة ولكن حال تم الاتفاق بين باريس وريال مدريد فأن البرازيلي سينتقل بدون أي مانع إلى سانتياجو برنابيو ويتحقق حلم فلورنتينو بيريز.