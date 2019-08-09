رياضة | بلدية المحلة يهزم المطاحن وديا قبل إجازة العيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلدية المحلة يهزم المطاحن وديا قبل إجازة العيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة على فريق المطاحن بهدفين نظيفين في اللقاء الودي الذي أقيم عصر اليوم بملعب البلدية استعداداً للقسم الثاني.

وقام كرم جابر المدير الفني للبلدية باشراك فريقين على مدار المباراة من أجل الوصول إلى مرحلة متقدمة من التجانس بين اللاعبين.

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شهدت المباراة تألق العديد من اللاعبين الجدد والقدامي لإثبات أحقيتهم بالمشاركة الأساسية مع الفريق وقد أحرز الهدفين اللاعب محمود كشلط في الدقيقة ٢٧ وأحمد وفائي في الدقيقة ٣٥ من الشوط الثاني.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبا صباح السبت ويحصل اللاعبون بعدها على إجازة عيد الأضحى لمدة ثلاثة أيام.