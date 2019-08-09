رياضة | الحمام يختتم تدريباتة قبل إجازة عيد الأضحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحمام يختتم تدريباتة قبل إجازة عيد الأضحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم نادي الحمام تدريباتة اليوم تحت قيادة أحمد فكري الصغير المدير الفني وجهازة المعاون وهو التدريب الأخير قبل أجازة عيد الأضحي حيث قرر أحمد فكري منح الفريق راحة لمدة 4 أيام والعودة للتدريبات الأربعاء 14 أغسطس بملعب النادي.

يذكر أن الفريق المطروحي بدأ فترة إعداده يوم 15 يوليو واستمرت التدريبات صباحا ومساء.

وخاض الفريق مباراة ودية وحيدة وكانت أمام أسوان الصاعد حديثا للدوري الممتاز وانتهت بخسارة الفريق بهدف نظيف شاهد فيها الجهاز الفني بعض اللاعبين تمهيدا للتعاقد معهم والاطمئنان علي حالة اللاعبين القدامي .

ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكر مغلق وجاري المفاضلة بين الاسماعيلية والاكاديمية البحرية بالأسكندرية.