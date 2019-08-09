رياضة | رسميا.. الاتحاد المغربي يحدد موعد الإعلان عن خليفة رينارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الاتحاد المغربي يحدد موعد الإعلان عن خليفة رينارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد الاتحاد المغربي لكرة القدم موعد الإعلان عن هوية المدرب الجديد للمنتخب، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم الجمعة، في المكتب التنفيذي للاتحاد.

وأعلن الاتحاد المغربي في بيانا رسميا عبر موقعه الرسمي، فيه حسم ملف المدرب الجديد للمنتخب خلال الأسبوع المقبل؛ ليعوض المدرب الفرنسي هييرفي رينار.

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وكانت "القناة الرياضية المغربية" قد كشفت أن المدرب الفرنسي لوران بلان ذهب إلى المغرب بدعوة من الاتحاد المغربي لكرة القدم لمناقشة العرض المقدم له لتولي تدريب الفريق.

وأشار الاتحاد المغربي للكرة أنه مستعد لدفع راتب شهري يتراوح بين نحو 95 ألف دولار و115 ألف دولار، علما أن هيرفي رونار كان يحصل على نحو 57 ألف دولار، قبل أن تتم مضاعفة المبلغ.