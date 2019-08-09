رياضة | برشلونة يستعد لطرد نجمي الفريق خلال الصيف الحالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يستعد لطرد نجمي الفريق خلال الصيف الحالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، أن إدارة نادي برشلونة الإسباني، تريد وجود مخرج للنجم البرازيلي فيبلبي كوتينهو والكرواتي إيفان راكيتيش أو التشيلسي أرتورو فيدال.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإنه بعد إغلاق سوق الإنتقالات الصيفية في إنجلترا، لم يتبقى الكثير من الخيارات التي يذهب إليها الغير مرغوب بهم في ملعب كامب نو.

وأشارت التقارير إلى أن كوتينهو أمامه بايرن ميونخ الألماني (مُستبعد) وباريس سان جيرمان الفرنسي، بينما إبفان راكيتيتش أمامه باريس سان جيرمان، بحيث يكون ضمن عميلة نيمار دا سيلفا.