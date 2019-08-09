رياضة | مفاجآة.. نجم الجزائر يقترب من الإنتقال إلى الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآة.. نجم الجزائر يقترب من الإنتقال إلى الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح الدولي الجزائري "رامي بن سبعيني" قريب للغاية من الرحيل عن صفوف نادي رين الفرنسي في الفترة المقبلة، والإنتقال نحو الدوري الألماني، وهذا بعدما تحصل اللاعب على عدة عروض من أندية في البوندزليجا على خليفة أداءه الرائع في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة رفقة منتخب بلاده، والذي نجح في النهاية في التتويج بالبطولة.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "ليكيب الفرنسية"، بأن الجزائري "رامي بن سبعيني" قد تلقى عرض رسمي من قبل نادي بوروسيا مونشنجلادباخ، والذي يريد الحصول على خدمات الظهير الأبسر لمحاربي الصحراء مقابل 10 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى تصريحات رئيس نادي رين الفرنسي، والذي أكد بأن "رامي بن سبعيني" قد أصبح قريب من مغادرة مكانه في نادي رين والذهاب إلى نادي آخر في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.