رياضة | مدرب إيفرتون يحذر كبار البريمرليج قبل انطلاقة الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب إيفرتون يحذر كبار البريمرليج قبل انطلاقة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدرب إيفرتون، البرتغالي ماركو سيلفا، اليوم الجمعة، إن فشل النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في تعزيز دفاعه في فترة الانتقالات الأخيرة "ليس أفضل الحلول"، إذ يملك الفريق 3 لاعبين كبار فقط في مركز قلب الدفاع قبل انطلاق الموسم الجديد.

وبعد عودة كيرت زوما إلى تشيلسي بعد أن أعير إلى إيفرتون لمدة موسم واحد، لم يعد لدى إيفرتون سوى ييري مينا ومايكل كين وماسون هولجيت في مركز قلب الدفاع.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن إيفرتون لم ينجح في مساعيه لضم كريس سمولينغ من مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الأخيرة كما فشل في جذب زميله ماركوس روخو قبل حلول الموعد النهائي أمس الخميس.

وقال سيلفا في مؤتمر صحافي قبل أن يحل فريقه ضيفاً على كريستال بالاس في أولى مباريات الموسم الجديد غداً السبت: "كانت لدينا مجموعة أهداف لم تتحقق لأسباب كثيرة، هذه هي كرة القدم، بدء الموسم بثلاثة فقط في قلب الدفاع ليس أفضل سيناريو ممكن لكن علينا التعامل مع الموقف بأفضل طريقة ممكنة".

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وأضاف سيلفا أن تشكيلة الفريق أصبحت أقوى بعد ضم أليكس إيوبي من آرسنال ومويزي كين من يوفنتوس ضمن صفقات أخرى لكنه ركز على وجود ثغرات في قلب الدفاع بعد رحيل فيل جاجيلكا وأشلي وليامز.

وقال المدرب البرتغالي: "عززنا تشكيلة الفريق لكن علينا رؤية الصورة العامة، خسرنا اثنين من لاعبينا المهمين، ليس من السهل خوض الدوري الممتاز بعد أن خسرنا هذا الثنائي المهم، إذا سألتني إن كنت أريد المنافسة أكبر لسد الفراغ في هذا المركز.. لكنني هنا لإدارة اللاعبين الموجودين بالفعل.. رحل عنا 18 وضممنا 7 لاعبين".

وأضاف: "دعونا نرى ما سيحدث حتى نهاية أغسطس (آب) مع اللاعبين الآخرين".

وسيغيب لاعب الوسط فابيان ديلف عن تشكيلة إيفرتون أمام كريستال بالاس بسبب الإصابة بينما تحوم الشكوك حول مشاركة الظهير الأيسر ليتون بينز.