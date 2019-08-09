رياضة | نجم برشلونة يصب غضبه على الإدارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يصب غضبه على الإدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، يشعر بغضب شديد تجاه إدارة النادي الكتالوني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن راكيتيتش مستاء من رؤية إسمه كعملة مقايضة في بعض عمليات النادي مثل عملية إعادة نيمار جونيور دا سيلفا أو قائمة المغادرين لتخفيف سلم الأجور المتضخم.

وأشارت التقارير إلى أن محيط اللاعب الكرواتي قد أخبر بأن اللاعب غاضب من هذه الأخبار التي تجعله بعيداً عن الكامب نو و تجعله لاعبا في فرنسا أو إيطاليا، إيفان يريد الإستمرار.