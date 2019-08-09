رياضة | نجم برشلونة يهدد جوردي ألبا

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الشاب جونيور فيربو، لاعب برشلونة الإسباني الجديد، كافح في أول ظهور له مع برشلونة، ضد فريق نابولي الإيطالي وديًا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الظهير الأيسر فيربو قاتل للحفاظ على موقعه رغم أنه ساهم قليلاً في هجمات الفريق طوال المباراة.

ومن الجدير بالذكر ان البارسا واثق من أن اللاعب الإسباني الشاب، يمكن أن يكون بمثابة الظهير الأيسر للفريق على المدى الطويل.