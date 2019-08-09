رياضة | برشلونة يكشف عن مصير كوتينيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يكشف عن مصير كوتينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني، قرر حسم مصير نجمه البرازيلي فيليبي كوتينيو، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإنه لم يتم إنتقال كوتينيو للدوري الإنجليزي، لكن مسؤولي برشلونة ما زالوا يأملوا بيعه في الفترة المقبلة.

يذكر أنه لا يوجد الآن العديد من الخيارات بسبب غلق الميركاتو في إنجلترا، ولكن لا يزال بإمكانه الإنضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي أو أحد الجانبين الإيطالي أو الألماني، برشلونة يريد فقط بيعه في صفقة مواتية.