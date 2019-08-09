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مارسيلو يكشف حقيقة رحيله عن ريال مدريد

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أكد البرازيلي مارسيلو لاعب نادي ريال مدريد، أنه ما يتردد حول رحيله عن اقتراب انتقاله من يوفنتوس غير صحيح.

وأوضح مارسيلو بحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أننه لن يرحل عن ريال مدريد وتربطه علاقة قوية بالفريق ويشعر أنه بيته وأفضل نادي في العالم، خاصة لما حققناه من انجازات وبطولات خلال السنوات الماضية.

وكانت تقارير صحفية أشارت لاقتراب انتقال مارسيلو للدوري الإيطالي

 

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