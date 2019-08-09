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رونالدو يطالب اليوفنتوس بضم هذا اللاعب

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أكدت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن البرتغالي لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، من التعاقد مع لاعب فيد فالفيردي.

وأوضحت الصحيفة، أن الفريق دخل في مفاوضات مع مع ريال مدريد لضم اللاعب، خاصة أن يتميز بالسرعة والقدرة على صناعة الفارق في الفريق.

يذكر أن فيد فالفيردي انضم من بنيارول إلى ريال مدريد.

 

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