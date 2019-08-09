شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يطالب اليوفنتوس بضم هذا اللاعب والان مع التفاصيل
أكدت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، من التعاقد مع لاعب ريال مدريد فيد فالفيردي.
وأوضحت الصحيفة، أن الفريق دخل في مفاوضات مع مع ريال مدريد لضم اللاعب، خاصة أن يتميز بالسرعة والقدرة على صناعة الفارق في الفريق.
يذكر أن فيد فالفيردي انضم من بنيارول إلى ريال مدريد.
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