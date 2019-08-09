شكرا لقرائتكم الزمالك يصرف مستحقات اللاعبين القدامى خلال أيام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان مجلس الزمالك قد صرف مقدمات العقود لجميع الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم الفريق بداية من الموسم المقبل، على أن يتم صرف باقي مستحقات اللاعبين على قيمة رواتب شهرية وهو النظام الذي أتبعه النادى فى الموسم الماضى.
ومن المقرر أن يحصل لاعبو الزمالك القدامى المستمرين مع الفريق من الموسم الماضى على جزء من المستحقات خلال الفترة الجارية.
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