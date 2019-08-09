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الزمالك يصرف مستحقات اللاعبين القدامى خلال أيام...

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جدة - عمرو شويل يضع مجلس إدارة الزمالك، فى أولوياته خلال الفترة الحالية على تجهيز جزء من مستحقات اللاعبين القدامى من أجل صرفها خلال الفترة الحالية وستكون تلك المستحقات عبارة عن دفعة من مستحقات اللاعبين عن الموسم الماضي بالإضافة إلى جزء من مقدمات العقود عن الموسم المقبل.

 

الزمالك

 

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وكان مجلس الزمالك قد صرف مقدمات العقود لجميع الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم الفريق بداية من الموسم المقبل، على أن يتم صرف باقي مستحقات اللاعبين على قيمة رواتب شهرية وهو النظام الذي أتبعه النادى فى الموسم الماضى.

 

ومن المقرر أن يحصل لاعبو الزمالك القدامى المستمرين مع الفريق من الموسم الماضى على جزء من المستحقات خلال الفترة الجارية.

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