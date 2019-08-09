صفقات الزمالك تحسم مصير هؤلاء اللاعبين...

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جدة - عمرو شويل يكثف مسئولو الزمالك مفاوضاتهم فى الانتقالات الصيفية الحالية لوضع الرتوش الأخيرة على بعض الصفقات وعلى رأسها محمد عبد العاطى لاعب وسط دجلة. ويبقى مصير بعض اللاعبين داخل القلعة البيضاء معلقا لحين التعاقد مع بعض الصفقات السوبر وعلى رأسهم المعربى خالد بوطيب ومحمد عنتر وأيمن حفنى. Advertisements الجدير بالذكر أن الزمالك حصل على موافقة من ديكاداها الصومالى والاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" على تأجيل مباراة الفريقين إلى يوم 16 من شهر أغسطس الجارى بدلا من الأحد المقبل.

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