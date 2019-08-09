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شكرا لقرائتكم الأهلى يطالب "كاف" بـ350 ألف دولار .. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قد أبلغ الأهلى بأن مستحقات الأخير لن يتم صرفها طوال الفترة الماضية بسبب قرار إعادة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي، وأنتظر المارد الأحمر حتى تم إعلان تتويج الترجي بطلاً للنسخة الأخيرة من البطولة بقرار من لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" دون أن تتم إعادة المباراة.
وطلب مسئولو الاهلي من نظراؤهم في الكاف خلال الأيام الماضية صرف مستحقات النادي المتأخرة للأهلي لدى الإتحاد الأفريقى والتى تُقدر بـ350 ألف دولار أى ما يقرب من 9 ملايين و400 ألف جنيه ، وأستغل الاهلي تتويج الترجي بطلاً للبطولة وحسم هذا الجدل من أجل صرف مستحقاته.
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