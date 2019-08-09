مصر تواجه كندا فى كأس العالم لناشئين اليد...

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جدة - عمرو شويل يواجه منتخب ناشئين كرة اليد، نظيره الكندرى رابع مواجهاته فى الثامنة و النصف مساء غدا السبت، بكأس العالم فى مقدونيا . و نجح منتخب ناشئين كرة اليد فى تحقيق الفوز فى ثالث لقاءاته بالمونديال اليوم على تايوان بنتيجة 36 /25. Advertisements تلقى منتخب ناشئين اليد خسارة من فرنسا بنتيجة 28 / 24 فى الجولة الماضية بعد الفوز على السويد 32 / 29 فى ضربة البداية . يقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان. وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف

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