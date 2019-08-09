بث مباشر مباراة ليفربول ونوريتش سيتي يلا شوت Yalla shoot رابط شغال مشاهدة مباراة ليفربول مباشر اليوم...

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بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر كورة ستار kota live لايف ناو مشاهدة مباراة ليفربول مباشر اليوم يلا شوت بدون تقطيع حصري، بعد خسارة كأس الدرع الخيرية في افتتاحية الموسم امام مانشستر سيتي بركلات الترجيح، يدخل بطل أوروبا نادي ليفربول مباراته اليوم ضد نوريتش سيتي بالثلاثي الفتاك فرمينهو ومحمدصلاح وساديو ماني لحصد أول ثلاث نقاط في البريميرليغ للموسم الجديد بعد خسارة اللقب لمصلحة السيتي في الجولة الأخيرة الموسم الماضي.

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