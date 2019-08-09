بث مباشر مباراة ليفربول ونوريتش سيتي..kora مشاهدة مباراة ليفربول اليوم liverpool بدون تقطيع

بث مباشر مباراة ليفربول ونوريتش سيتي اليوم الجمعة 9 أغسطس 2019 فى افتتاح مباريات الدورى الانجليزى البريمليج، فريق ليفربول يطمح فى الفوز بالدورى هذا الموسم، بعد أن خسره الموسم الماضى فى أخر مباراة،و فاز به مانشستر سيتى، ليفربول بقيادة كلوب يضم مجموعة رائعة من اللاعبين محمد صلاح، وفريمينو و ساديو مانى و فان دايك و اليسون بيكر و شاكيرى، المباراة سوف تقام اليوم على استاد الانفيلد فى تمام التاسعة مساء.

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مباراة ليفربول ونوريتش سيتي اليوم على قنوات بى ان سبورت الرياضية القطرية، المباراة سوف تذاع على قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق المعلق التونسى الشهير رؤوف خليف، و سيكون هناك استديو تحليلى مباشرة قبل المباراة، و سوف يبدأ اللقاء فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، العاشرة مساء بتوقيت قطر والسعودية العراق، الحادية عشر بتوقيت الامارات وسلطنة عمان، الثامنة مساء بتوقيت الجزائر وتونس و المغرب.

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التشكيل المتوقع لفريق ليفربول

حراسة المرمي: أليسون بيكير.

خط الدفاع: آندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – أليكساندر آرنولد.

خط الوسط: جيمس ميلنر – فابينيو – جوردان هندرسون.

خط الهجوم: ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح.