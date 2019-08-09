بث مباشر ليفربول ونوريتش سيتي اليوم .. يلا شوت ليفربول ونوريتش سيتي تابع لايف الليفر الليلة

تفتح اليوم مباريات الدوري الإنجليزي بمواجهة مرتقبة، عندما يواجه ليفربول فريق نورويتش سيتي في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب أنفيلد، ويقودها تحكيميًا، مايكل أوليفير وتنقل قناة beIN SPORTS HD 2 المباراة، ومن المقرر أن يعلق عليها المعلق التونسي رؤوف خليف.

ليفربول يرغب في تحقيق انطلاقة قوية في افتتاح الدوري ويأمل ليفربول تحت قيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب تحقيق نتيجة إيجابية أمام نورويتش سيتي في مباراة الافتتاح من أجل المنافسة بشراسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم وعدم ضياع نقاط في بداية المسابقة.

ويحاول يورجن كلوب مع ليفربول هذا الموسم في الفوز بالدوري الإنجليزي، بعدما خسره في الموسم الماضي لحساب فريق مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة، على الرغم من الخسارة في مباراة واحدة طوال مشوار الفريق في المسابقة.

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وكلل ليفربول جهوده في الموسم الماضي بالتتويج بدوري أبطال أوروبا على حساب غريمه التقليدي فريق توتنهام، عندما تواجها في نهائي المسابقة منذ أشهر، واستطاع الريدز الفوز بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب واندميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

واستهل ليفربول موسمه الحالي بفقدان بطولة كأس الدرع الخيرية، عندما واجه مانشستر سيتي في المباراة، وتعادل الفريقان في الوقت الأصلي بهدف لمثله، ليحسم السيتي المباراة بركلات الجزاء الترجيحية بعدما نجح كلاوديو برافو حارس مانشستر سيتي من التصدي لكرة فينالدوم لاعب الريد ليرجح كفة فريقه في الفوز 4/5.

ومن المتوقع أن تكون صفوف ليفربول مكتملة في المباراة، حيث أعلن المدير الفني للفريق يورجن كلوب جاهزية ثلاثي الرعب محمد صلاح وفرمينيو وساديو ماني الذي لحق بمعسكر الفريق مؤخرًا للمباراة، خاصة وأن الأخير شارك مع بلاده في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة ووصل للنهائي في البطولة التي نظمتها مصر وتوج بها منتخب الجزائر.