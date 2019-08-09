بالترددات ..القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ونوريتش سيتي اليوم الدوري الانجليزي 2019 بدون...

تعرف على ترددات القنوات المفتوحة الناقلة للدوري الانجليزي 2019 ومباراة ليفربول ونوريتش اليوم في افتتاح مباريات الموسم الجديد للبريميرليغ، حيث تفتتح اليوم مباريات الدوري الانجليزي بمباراة على ملعب أنفليد بين ليفربول ونوريتش، ويمكن مشاهدة مباراة ليفربول لايوم من خلال قناة bein sport hd 2 للمشتركين في الباقة القطرية، أو من خلال القنوات المفتوحة الناقلة لمبرااة ليفربول ضد نوريتش سيتي على الأقمار الصناعية الآخرى.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ونوريتش سيتي

تبدأ مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش اليوم الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة على القنوات الناقلة لها على مختلف الأقمار، وستنقل قناة idman على القمر الأذري مباراة اليوم على تردد 11175- h – 27500 وهي قناة تقوم بنقل العديد من مباريات كرة القدم الأوروبية على تردد مفتوح بنظام البيس.

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قناة بي أوت كيو هي الأخرى على قمر عرب سات سوف تعرض مباراة اليوم بين ليفربول ونوريتش سيتي عبر الرسيفرات الداعمة لها، وتأتيكم القناة على تردد 11919 عمودي