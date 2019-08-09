شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يحدد بديل نيمار والان مع التفاصيل

قالت صحيفة فوتبول إيطاليا، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أعطى الضوء الأخضر للبرازيلي نيمار لاعب الفريق للرحيل عن الفريق، بعدم أبدى رغبته عدة مرات في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت الصحيفة، أن باريس سانديرمان حدد بديل نيمار في الفريق وهو الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالي.

ويواصل باريس سان جيرمان مفاوضته مع اللاعب لضمه لصفوف الفريق، خاصة مع رغبة اليوفي في الاستغناء عن اللاعب.