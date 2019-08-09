شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يحدد بديل نيمار والان مع التفاصيل
قالت صحيفة فوتبول إيطاليا، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أعطى الضوء الأخضر للبرازيلي نيمار لاعب الفريق للرحيل عن الفريق، بعدم أبدى رغبته عدة مرات في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأوضحت الصحيفة، أن باريس سانديرمان حدد بديل نيمار في الفريق وهو الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالي.
ويواصل باريس سان جيرمان مفاوضته مع اللاعب لضمه لصفوف الفريق، خاصة مع رغبة اليوفي في الاستغناء عن اللاعب.
كانت هذه تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يحدد بديل نيمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.