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صدمة في ريال مدريد قبل مبارة روما

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تعرض نادي ريال مدريد الأسباني لصدمة كبرى، قبل مبارته الودية مع روما الإيطالي، في اطار الاستعدادات للموسم الجديد.

وشهد مران الفريق اليوم غياب مع المهاجم ماريانو دياز، وقائد الفريق سيرجيو راموس،  وأجروا التدريبات في صالة الألعاب .

فيما شارك الكرواتي لوكا مودريتش، في التدريبات الجماعية للفريق.

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