شكرا لقرائتكم خبر عن غضب جماهيري بسبب تواجد عبدالله السعيد في الأهلي والان مع التفاصيل

سادت حالة من الغضب العارم بين جماهير نادي الأهلي المصري، بسبب تواجد صورة عبدالله السعيد لاعب منتخب مصر ونادي بيراميدز الحالي، بغرفة ملابس الفريق بجوار عدد من اللاعبين مثل حسام غالي وعماد متعب، أثناء افتتاح غرف ملابس الأهلي بمقر النادي الأحمر في التتش.

يذكر أن النادي الأهلي افتتح غرف ملابس النادي ووضع فيها عدد من صور لاعبي الأهلي السابقين.