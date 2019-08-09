شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يعرض 3 لاعبين مقابل الحصول على نيمار والان مع التفاصيل

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الأسباني يسعى لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي. وأوضحت أن زيدان يسعى للتعاقد مع نيمار مقابل 3 لاعبين عرضهم للبيع وهم الويلزي جاريث بيل، والكولومبي خاميس رودريجيز، وماريانو، في محاولة للتخلص منهم مقابل صفقة كبرى بقدر نيمار والذي سيساهم بشكل كبير في تطوير أداء الفريق.

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