شكرا لقرائتكم خبر عن النني يقترب من الرحيل عن أرسنال والان مع التفاصيل
قالت صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية، أن محمد الننى لاعب وسط منتخب مصر ونادى أرسنال الإنجليزى، اقترب من الرحيل عن الفريق خلال العام الجاري.
وأكدت الصحيفة، أن أوناى إيمرى المدير الفنى للفريق، ألمح إلى مغادرة عدد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة، وتوقعت الصحيفة، أن محمد النني من ضمن هؤلاء اللاعبين.
وكان النني قد شارك في 17 مباراة فقط مع أرسنال فى الموسم الماضي.
ويستعد الأرسنال لمبارة نيوكاسل يونايتد الأحد القادم بملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.
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