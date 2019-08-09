شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يوافق على رحيل نيمار ويبحث عن بديل والان مع التفاصيل

كشفت صحيفة فوتبول الإيطالية، أن إدارة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قرر الموافقة على رحيل البرازيلي نيمار لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وكان اللاعب أبدى رغبته في العودة مجدداً لصفوف نادري برشلونة الأسباني، لحصد البطولات والمنافسة على الكرة الذهبية. فيما كشفت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة تقدم بعدة عروض لضم اللاعب، ورفضها باريس سان جيرمان، في محاولة للضغط على اللاعب للبقاء في صفوف الفريق، أو زيادة مقابل انتقاله، وبدأ الفريق في البحث عن بديله.

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