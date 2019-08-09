شكرا لقرائتكم خبر عن هدف ميسي في ليفربول يفوز بأفضل هدف في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج ليونيل ميسي قائد برشلونة بجائزة أفضل هدف في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. وأعلن الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» أن هدف ميسي في شباك ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال أفضل هدف وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يغوز فيها ميسي بالجائزة حيث فاز بها أعوام 2007 و2015 و2016.

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